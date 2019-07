Loki sarà un sequel diretto degli eventi di Avengers: Endgame

Lo aveva descritto come "una nuova partenza" e, forse, in un certo senso, lo sarà: stiamo parlando della serie televisiva dedicata al personaggio di Loki, ufficializzata durante il panel del San Diego Comic-Con dei Marvel Studios.

Tom Hiddleston, naturalmente, riprenderà i panni del personaggio di Loki nell'attesa serie che sarà distribuita in esclusiva sulla nuova piattaforma digitale Disney+. Il suo debutto? Nella primavera del 2021, dunque ci sarà ancora un po' di attendere per questo ritorno di uno dei personaggi più amati del Marvel Cinematic Universe!

Chiaramente, essendo Loki ufficialmente morto dopo gli eventi di Avengers: Infinity War, la domanda che sorge spontanea è una soltanto: come fa ad essere ancora vivo? Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha voluto precisare che questo serial seguirà Loki ma non quello post-Infinity War che, naturalmente, è deceduto per mano di Thanos.

Al contrario la serie sarà una diretta conseguenza degli eventi di Avengers: Endgame. Durante il film, se ricordate bene, i Vendicatori tornano nel passato per rubare le Gemme dell'Infinito e, nel corso degli eventi di The Avengers del 2012, Loki riesce a mettere mano sul Tesseract e a scomparire nel nulla. Ecco, la serie seguirà quel Loki di quella linea temporale dopo aver toccato il Tesseract: dove sarà finito? Che cosa avrà combinato? La risposta nella primavera del 2021!