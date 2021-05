Loki, la serie avrà 'ramificazioni ad ampio raggio' sul MCU

Non che ci aspettassimo davvero qualcosa di diverso da una serie tv con protagonista il Dio dell'Inganno, ma pare proprio che gli eventi di Loki avranno grande importanza per il futuro del MCU...

È tutto collegato.

È questo il mantra del Marvel Cinematic Universe, fin da quando il successo di Iron Man ha permesso anche solo che ci fosse un universo cinematografico di questo tipo.

Per questo non dovrebbe dunque stupire il fatto che la serie tv di Disney+ con protagonista Tom Hiddleston, Loki, avrà ripercussioni sul futuro del MCU. Ma i colleghi di Total Film hanno cercato di scoprire se, in particolare, sarà Doctor Strange in the Multiverse of Madness a mostrarci le conseguenze delle azioni dell'Agente del Caos, soprattutto visto che tra gli sceneggiatori della pellicola figura Michael Waldron, lo showrunner di Loki.

"Queste sarebbero semplicemente folli congetture" risponde ridendo Waldron "Tutte queste storie, a modo loro, sono interconnesse, e hanno ramificazioni".

Ma continua poi, rivelando: "Di certo, il nostro obiettivo con la serie di Loki era che potesse avere ramificazioni ad ampio raggio per il Marvel Cinematic Universe andando avanti. Quindi, sapete, [il fatto di partecipare alla stesura della sceneggiatura di Doctor Strange 2] si sarà trattato di volermi farmi sistemare alcuni dei casini che ho combinato con Loki? Forse...".

Voi che ne pensate? Cosa potrebbe accadere in Loki e cosa potrebbe voler dire per Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Fateci sapere nei commenti.