Loki: la serie Disney+ durerà più di una stagione?

Neanche il tempo di scoprire che la serie su Loki sarà collegata a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, come d'altronde accadrà per WandaVision, che subito emerge in rete un nuovo rumor su un suo possibile rinnovo.

Secondo quanto scoperto da Geeks WorldWide, i Marvel Studios starebbero sviluppando lo show tramite una compagnia chiamata "Limbo Productions I LLC". E fin qui è tutto normale, la Disney ha creato delle nuove società per produrre ogni singolo film o serie del MCU, ma è quell'"I" che fa sorgere dei dubbi.

Il 7 febbraio 2019, infatti, la Casa di Topolino ha creato quattro diverse LLC - Freelance Restorations LLC, Pandemic Productions LLC, Static Productions LLC, E Limbo Productions I LLC - destinate rispettivamente alla creazione di Shang-Chi, The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision e appunto Loki: come potete notare la compagnia legata alla serie con Tom Hiddleston è l'unica ad avere al suo interno il numero romano "I".

Probabilmente è ancora presto per avere una conferma ufficiale sull'eventuale rinnovo, anche perché non è ancora chiaro in che modo la serie influenzerà il resto della Fase 4: l'unica conferma in questo senso è il fatto che sarà ambientata dopo la fuga di Loki in una delle linee temporali alternative di Avengers: Endgame.

Composta da 6 episodi della durata di 1 ora, Loki debutterà su Disney+ nella primavera del 2021.