Loki, nella serie di Disney+ c'è un riferimento a Secret Wars?

Manca davvero pochissimo all'arrivo della serie tv di Loki su Disney+, e la curiosità al riguardo è davvero tanta, specialmente sui possibili collegamenti che la storia avrà con gli altri titoli del MCU. Lo show con Tom Hiddleston potrebbe, ad esempio, anticipare la storyline di Secret Wars?

La domanda, piuttosto specifica, è stata posta da Charles Murphy a Michael Waldron, creatore e showrunner della serie Marvel, quando una sequenza animata che parla della storia della Time Variance Authority sembra menzionare un "precedente scontro che ha coinvolto il multiverso e il potenziale per creare ulteriori conflitti di questo tipo per via dell'alterazione alle timeline". Potrebbe questo essere un preludio alla celebre storyline di Secret Wars?

"Vedremo. Saprai probabilmente, come so anche io, che non tutto viene messo lì, così. Se l'obiettivo di questa cosa è solo quello di indottrinare il pubblico e tutto... Già, vedremo come la cosa si evolverà nel MCU andando avanti" è stata la risposta di Waldron, che ovviamente ha dovuto mantenersi il più possibile sul vago.

Secret Wars è il titolo di una miniserie del 2015 composta da 9 numeri con autori Jonathan Hickman e Esad Ribić chge richiama un'altro arco narrativo dal medesimo titolo risalente però agli anni '80. Il fulcro della storia è la distruzione di vari Universi, e l'introduzione di Battleworld, un pianeta nato dalla fusione di frammenti di più universi.

Se davvero è a questo che stanno puntando i Marvel Studios per il prossimo grande evento del MCU, ci sarà sicuramente da divertirsi. E quale occasione migliore per disseminare indizi al riguardo della serie tv sul Dio dell'Inganno?

Loki debutterà il 9 giugno su Disney+.