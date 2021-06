Loki, nella serie Marvel ci saranno inattesi cameo: la promessa dello showrunner!

Non bisognerà attendere ancora molto per vedere il dio dell'inganno in azione. Il prossimo 9 maggio infatti,Loki approderà su Disney+ con una nuova serie e lo showrunner ha anticipato che nel corso dei 6 episodi avremo modo di ricontrare anche qualche vecchia conoscenza del Marvel Cinematic Universe.

Michael Waldron ha rivelato nel corso del tour promozionale di Loki che naturalmente, qualora non ci fossero stati impedimenti di carattere legale, ciascuno dei personaggi del MCU sarebbe potuto apparire nella serie: "Se rientravano nei diritti e non c'erano problemi legali, non c'era motivo per cui non avremmo potuto provare a utilizzare determinati personaggi". Lo showrunner però, non ha voluto naturalmente svelare chi sarebbe apparso in Loki e ha semplicemente ribadito: "Aspettatevi l'inaspettato".

In generale facendo riferimento alla storyline di Loki, qualsiasi personaggio incontrato nei vecchi film in cui è apparso il dio dell'inganno potrebbe essere utilizzato. Loki esplorerà una linea temporale alternativa e forse addirittura altri universi, quindi non ci sono limiti a chi potrà apparire nello show. Mobius e Renslayer saranno i personaggi principali della serie e il marketing di Loki ha anticipato potenziali apparizioni di Thor, Heimdall, Grandmaster, Lady Loki e persino Mephisto. Ci sono anche voci sulla possibile comparsa di Lady Sif, Kang, Enchantress, lo Squadron Supreme e molti altri ancora che appaiono nelle avventure nel multiverso del dio dell'inganno.