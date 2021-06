Loki, la serie Marvel con Tom Hiddleston è su Disney+: 5 cose da sapere!

L'attesa è finita! Da oggi su Disney+ potremo finalmente gustarci il primo episodio di Loki, la serie dedicata al dio dell'inganno che con l'aiuto della Time Variance Authority e del suo leader Mobius M. Mobius, dovrà mettere a posto la linea temporale che lui stesso ha contribuito a stravolgere.

Gli episodi, così come tutte le altre serie del Marvel Cinematic Universe diffuse sulla piattaforma streaming della casa di Topolino, saranno rilasciati con cadenza settimanale e l'ultimo arriverà il 14 luglio. Naturalmente, i telespettatori non vedono l'ora di scoprire come le differenti versioni di Loki si avvicenderanno nello show. Come ormai sappiamo piuttosto bene, il fratellastro di Thor è apparso nei fumetti in forme assai differenti tra di loro, e sarà entusiasmante scoprirle nel corso di questi sei episodi. Tra l'altro uno degli ultimi trailer di Loki ha confermato anche la gender fluidity del dio dell'inganno, aprendo le porte ad un'innumerevole schiera di personaggi.

Inizialmente Kevin Feige aveva in mente per Loki un corto ambientato negli anni '70, ovviamente però, e forse anche per fortuna, le cose sono andate abbastanza diversamente. Infine, vi ricordiamo che questo dio dell'inganno, non è quel personaggio evoluto che avevamo imparato a conoscere negli ultimi film del MCU. Si tratta del Loki della battaglia di New York, che approfittando di un'ingenuità di Hulk, ha rubato il Tesseract stravolgendo la linea del tempo.

Cosa vi aspettate da questa serie? Ditecelo naturalmente nei commenti.