Loki: la serie Marvel con Tom Hiddleston è la più vista in assoluto su Disney Plus

Secondo i dati forniti da Nielsen, Loki è ufficialmente la serie Marvel più vista in assoluto su Disney+. La serie ambientata nel Marvel Cinematic Universe e proseguimento della Fase 4 sul piccolo schermo ha aperto definitivamente le porte al Multiverso concludendosi anche con un cliffhanger che potrebbe essere ripreso in Doctor Strange 2 in sala.

La prima stagione di Loki ha totalizzato 5,23 miliardi di minuti di tempo di visione durante le sue sei settimane di programmazione, come riportato dall'Hollywood Reporter. Questo lo mette ufficialmente davanti ad ogni altro show Disney+ live-action Marvel fino ad oggi in termini di visualizzazioni, anche più dell'ultimo show live-action di Star Wars, The Book of Boba Fett. Nonostante questo risultato, il tempo di visione di Loki è ancora inferiore a quello della prima stagione di The Mandalorian - che ha raggiunto i 5,42 miliardi - ed è stato completamente oscurato dalla seconda stagione dello show, che ha quasi raddoppiato il totale di Loki con 8,38 miliardi di visualizzazioni.

Tuttavia, in termini di minuti individuali per episodio, Loki riesce a battere la concorrenza per il tempo medio di visione. Con 872 milioni di minuti per episodio, i numeri della serie riescono a essere raggiunti solo dalla precedente serie Marvel su Disney+, The Falcon and the Winter Soldier, con 692 milioni di minuti per episodio, e dalla prima stagione di The Mandalorian con 677,5 milioni di minuti. In totale, le sei attuali serie Marvel e Star Wars hanno prodotto quasi 36 miliardi di minuti di visione messi insieme, nonostante una serie come quella su Boba Fett non sia stata così ben accolta dalla critica.

In una recente intervista, gli sceneggiatori di Spider-Man: No Way Home hanno spiegato il collegamento con il finale di Loki: "Se certe cose che stavano accadendo in 'Loki' si allineano in termini di esplosione della linea temporale e se ciò accade nello stesso momento in cui Doctor Strange sta lanciando l'incantesimo, non lo so. Ma eravamo consapevoli di molte delle cose che stavano succedendo".

Su queste pagine potere recuperare la recensione del finale di Loki.