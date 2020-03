Loki: la serie Marvel vedrà la presenza anche dei Minutemen?

Secondo quanto rivelato dalla pagina ufficiale della serie Loki su IMDb, nel cast potrebbe essere inclusa la presenza della forza di polizia Minutemen, una possibilità più che concreta visto che uno dei temi portanti della serie sarà la capacità di viaggiare nel tempo.

La notizia è comunque da prendere con le dovute cautele, poiché IMDb non è una fonte di notizie, tantomeno certe, visto che le sue pagine possono essere modificate da chiunque. Fatto sta che la presenza di questi personaggi non stonerebbe affatto con il tono della serie, essendo i viaggi nel tempo una delle dinamiche che verranno affrontate dalla serie dei Marvel Television Studios.

Creati da Walt Simonson sulle pagine dei fumetti dedicati ai Fantastici 4, i Minutemen sono una "forza di polizia del Timestream" e lavorano direttamente con la Time Variance Authority, che già sappiamo apparirà nel corso della serie dedicata al Dio dell'inganno poiché pare lavorerà a stretto contatto proprio con Loki.

Gli attori e stuntmen Chris Brewster e Isabelle Fretheim sono entrambi accreditati come "Minutemen" nella pagina ufficiale IMDb della serie e i due hanno già avuto modo di collaborare ad altri progetti Marvel: Brewster ha preso parte a Iron Man 3, Thor: The Dark World, Captain America: The Winter Soldier, Guardians of the Galaxy, Black Panther e molti altri film, ed entrambi hanno lavorato insieme alla serie Marvel's Daredevil.

La serie con protagonista Tom Hiddleston di ritorno nei panni del personaggio era in fase di riprese fino alla sua sospensione qualche giorno fa a causa dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del Coronavirus (COVID-19). Dovrebbe approdare sulla piattaforma streaming Disney+ entro il 2021, anche se visti gli ultimi sviluppi i tempi potrebbero essere più allungati.