Loki sarà una serie di sei puntate da 1 ora ciascuna

Sembra che lo stesso Tom Hiddleston abbia svelato in anteprima la durata della serie. I Marvel Studios, infatti, l'hanno confermata soltanto al D23 durante il panel dedicato agli show Disney+.

Tom Hiddleston riprenderà i panni di Loki in questa attesa miniserie televisiva ideata per la piattaforma digitale Disney+. Come annunciato in precedenza, Loki dovrà combattere dei nemici formidabili di cui ancora non conosciamo l'identità e tornerà indietro nel tempo grazie al Tesseract. Infatti la serie non seguirà il Loki del presente - per'altro morto per mano di Thanos in Avengers: Infinity War - ma, bensì, quello visto in Avengers: Endgame che, preso il Tesseract in mano ai tempi degli eventi del primo The Avengers, si teletrasporta chissà dove.

La serie seguirà, dunque, il Dio dell'inganno dopo quell'evento e vedrà dove finirà e, soprattutto, cosa cambierà!

Come affermato dallo stesso Hiddleston, e confermato da Feige, lo show consisterà di sei episodi da un'ora l'uno diretti da Kate Herron (Sex Education). Feige domanda al pubblico del D23: "Il sole splenderà ancora su Loki? Si farà qualche nuovo amico? Dove è finito dopo aver preso il Tesseract? Queste sono domande a cui risponderemo nello show".