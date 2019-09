Loki: la serie svelerà il destino del personaggio di Tom Hiddleston

Una delle serie TV di Disney+ che gli appassionati dei fumetti e dei film Marvel aspettano con più trepidazione è quella dedicata al personaggio di Tom Hiddleston. Abbiamo scoperto che Loki sarà composta da 6 puntate di un'ora, vediamo quali altre informazioni sono trapelate da un'intervista all'attore britannico.

Intervenendo al famoso programma statunitense intitolato "The Late Show With Stephen Colbert" ecco cosa dichiara riguardo il suo personaggio: "In realtà posso dirti qualcosa, da quando sono usciti Avengers: Infiniti War e Avenger: Endgame le persone mi chiedono sempre ma Loki è morto veramente? E cosa vorrà fare con il Tesseract? Mi domandano sempre del cubo, chissà perché. La serie comunque risponderà a tutte e due le domande". Come sapete Loki è stato ucciso da Thanos durante il penultimo film della saga degli Avengers, ma i fan del personaggio hanno potuto rivederlo in Endgame, in un viaggio nel passato dei protagonisti della pellicola, grazie ai quali è riuscito ad impossessarsi del Tesseract.

Non resta che aspettare il 2021 per scoprire quale sarà il destino del fratello di Thor, nel frattempo in molti si stanno chiedendo come farà Loki a muoversi nel tempo, visto che è stato confermato che i viaggi nel tempo saranno uno dei temi principali della serie TV.