Loki, la serie con Tom Hiddleston è ambientata prima o dopo Ant-Man 3?

Quando si comincia a parlare di multiverso, l'aderenza tra cronologia d'uscita e ordine cronologico degli eventi narrati non è sempre assicurata: i fan del Marvel Cinematic Universe dovranno farci l'abitudine nei prossimi tempi, soprattutto ora che le carte sono finalmente in tavola dopo gli eventi di Loki e Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

La serie con Tom Hiddleston ha aperto definitivamente le porte al multiverso con l'uccisione di Colui-Che-Rimane, ma in che modo ciò ha influito sul resto del Marvel Cinematic Universe? Il Kang visto in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, insomma, era già stato confinato nel Regno Quantico mentre avvenivano le scorribande del Dio dell'Inganno in compagnia di Sylvie?

La risposta è ovviamente no: prima dell'uccisione di Colui-Che-Rimane, l'intero multiverso era stato ridotto ad un'unica timeline, la Sacra Linea Temporale salvaguardata dalla più pacifica tra le varianti di Kang; fatto fuori Colui-Che-Rimane, ecco che cominciano a nascere infinite timeline con i propri relativi Kang, che a quel punto prendono a scontrarsi tra loro proprio come pronosticato dal personaggio di Jonathan Majors, fino ad esiliare l'elemento di disturbo (Kang il Conquistatore) e a dar vita al Concilio dei Kang.

Gli eventi del film con Paul Rudd, insomma, non avrebbero potuto avere luogo con Colui-Che-Rimane ancora in vita (così come, immaginiamo, per Doctor Strange sarebbe risultato impossibile andare in giro per universi paralleli che, tecnicamente, non sarebbero dovuti esistere): tutto chiaro? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, un nuovo artbook ci ha svelato un finale alternativo di Loki.