Loki, la serie con Tom Hiddleston è da record: è la più vista di sempre della Marvel!

Mentre le riprese di Loki 2 stanno per iniziare, la Marvel comunica che Loki è ufficialmente la serie del MCU più vista sul servizio Disney+. Un risultato incredibile, raggiunto probabilmente grazie a una serie di fattori.

Tra questi c'è sicuramente il fatto che la serie usciva di mercoledì, e non di venerdì come WandaVision, una giornata migliore per le visualizzazioni. In seguito Disney+ ha infatti spostato l'uscita di altri show a quel giorno della settimana. Inoltre stiamo parlando di un personaggio che gode di grandissima popolarità, ed è stato un pilastro del MCU per diverso tempo, comparendo sia al fianco di Thor nei film standalone dedicati al personaggio, sia in Endgame. Partendo da questo presupposto un successo era quasi certo.

A differenza dei due prodotti seriali firmati Marvel che lo hanno preceduto, Loki non era una miniserie ma uno show regolare, e la scena dopo i titoli di coda dell'ultimo episodio infatti informava il pubblico che la serie sarebbe tornata con una stagione 2. Proprio per questo motivo Loki si è inserita con più efficacia nella narrazione Marvel, introducendo il concetto di Multiverso, che come stiamo vedendo è importantissimo per il futuro del MCU.

E a voi è piaciuta Loki? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto nuove serie Marvel si apprestano ad arrivare sui nostri schermi. Tra queste c'è She-Hulk, di cui è uscito ieri il trailer.