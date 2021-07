Loki: quali altre serie TV del MCU potrebbero collegarsi al Multiverso?

Nuove serie tv Marvel sono in arrivo nei prossimi mesi dopo il grande successo di WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki su Disney+. I nuovi show potrebbero collegarsi al Multiverso ora che il finale di Loki ha stravolto l’intero MCU.

Quando Loki e Sylvie (Tom Hiddleston e Sophia Di Martino) hanno trovato la Cittadella alla Fine dei Tempi nell'ultimo episodio, e hanno incontrato Colui Che Rimane, l’uomo ha spiegato loro la Guerra Multiversale e perché ha fondato la TVA. Ha poi detto che se lo avessero ucciso, le sue varianti sarebbero state libere e la linea temporale sarebbe stata rovinata.

Loki ha cercato di fermare Sylvie dall'uccidere Colui che Rimane ma non ci è riuscito, immediatamente il Multiverso si è espanso e diverse linee temporali hanno iniziato a diramarsi dalla Sacra Linea Temporale e l'una dall'altra in proporzioni infinite.

Tutto questo alla fine ha fratturato il Multiverso. Inoltre, Kang il Conquistatore è salito al potere sul Multiverso e sulla TVA.



La serie tv Loki ha di fatto stravolto l’intero MCU lasciandoci nell’incertezza. Il multiverso dovrebbe diventare ancora più importante nei futuri progetti del MCU. Le possibilità di ciò che la Marvel può fare con questo concetto sono infinite, perché non esiste un limite noto al numero di linee temporali e dimensioni esistenti. Il multiverso può anche introdurre ogni sorta di nuovi eroi e cattivi che vivono in mondi paralleli nei fumetti Marvel che non sarebbero stati fattibili prima. Dato il potenziale narrativo che offre, è facile capire perché la Marvel stia rendendo il multiverso centrale nella Fase 4.



Le prossime serie Marvel in uscita sono: What if...?, Ms. Marvel, Hawkeye, Moon Knight, She-Hulk, Secret Invasion, Ironheart, Armor Wars e I Am Groot.

Secondo Tom Hiddleston What if...? getterà le basi per il futuro del MCU, l'Osservatore dalla Terra, Uatu, giocherà un ruolo di primo piano nella prossima serie animata e sarà doppiato da Jeffrey Wright. What if…? è in arrivo l’11 agosto su Disney+, mentre Hawkeye e Ms. Marvel dovrebbero arrivare entro la fine dell’anno.



Tutti gli show potenzialmente potrebbero collegarsi al multiverso, dipenderà anche dal momento in cui saranno ambientati (prima o dopo la scelta di Sylvie), la Marvel ha sempre saputo stupirci ma per ora, considerato che alcune serie ci racconteranno la storia di origine di alcuni personaggi, puntiamo tutto su What if...? e Secret Invasion.

L'MCU è impegnato anche sul grande schermo, con Black Widow appena uscito ed Eternals, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli e Spider-Man: No Way Home che usciranno nei cinema quest'anno. Senza dimenticare Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Ant-Man And The Wasp: Quantumania, sicuramente collegati al Multiverso. Con un programma di uscite così affollato, sembra che saremo impegnati a guardare l'MCU ancora per molto tempo.



Kevin Feige ha annunciato che il Multiverso sta arrivando in grande stile perciò non ci resta che attendere per scoprire che cosa la Casa delle Idee ha preparato per noi.