Loki: nello show il primo personaggio transgender dell'MCU?

La prossima serie tv Disney+ del Marvel Cinematic Universe, Loki, con Tom Hiddleston che torna nel ruolo del semidio fratello di Thor, potrebbe includere per la prima volta un personaggio transgender all'interno dell'MCU. Secondo un rumor comparso sul web in queste ore, Marvel Studios vorrebbe introdurre Sera come personaggio di supporto.

Un inserimento nello show che potenzialmente potrebbe includere anche il debutto del personaggio nei film; se le indiscrezioni dovessero essere confermate, Loki sarà il primo show ad introdurre un personaggio transgender nel Marvel Cinematic Universe.

Sera è un personaggio introdotto pochi anni fa, nel 2015, in Angela: Asgard's Assassin #1. Nei fumetti Sera è un Anchorite, rara razza di Angels of Heaven nati maschi e privi di ali, tenuti reclusi in un tempio dove passano il tempo a pregare per gli Angeli morti senza possedere un'anima.



Tuttavia Sera s'identifica come femmina. Alla fine venne salvata da un mostro che attaccò il tempio della sorella di Thor, Angela. E la coppia si sposò.

La notizia potrebbe comunque avere un fondo di verità, considerate le parole di Kevin Feige di qualche tempo fa, con le quali ammetteva di voler inserire personaggi LGBTQ+ nel Marvel Cinematic Universe.

Si pensò a Gli Eterni ma poi il discorso venne spostato più in generale sugli show che riguardano Marvel Studios.

Tom Hiddleston ha pubblicato un video del backstage di Loki con le riprese dello show iniziate a fine gennaio.