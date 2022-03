Loki, lo showrunner ha messo a dura prova la pazienza di Kevin Feige con le storyline

Nel corso di un panel realizzato per la Royal Television Society, è intervenuto anche Michael Waldron, showrunner principale della serie Loki che ha continuato le vicende della variante del personaggio di Tom Hiddleston dopo che lo avevamo visto sparire con il Tesseract in Avengers: Endgame. Lo showrunner avrebbe messo alla prova Kevin Feige.

Waldron ha raccontato in maniera divertente di come abbia sperimentato i limiti del produttore capo dei Marvel Studios. Mentre discuteva dei vari piani per il futuro della serie, lo showrunner ha spiegato che doveva capire quanto in profondità potesse spingersi con lo show per "testare i limiti" di quello che avrebbe potuto fare.

"Dovevo testare i miei limiti. Con Kevin Feige c'è bisogno di capire quanto ti puoi spingere oltre. Così puoi scrivere che Sylvie ha preso a calci un armadillo con un laser montato sulla schiena, e loro possono dirti: 'Ok, così è davvero troppo. Mi piace il controllo della mente, ma magari togli l'armadillo con il laser montato sulla schiena".

A rivelare quando avranno inizio i lavori sulla Stagione 2 è Owen Wilson, che abbiamo visto nei panni di Mobius M. Mobius. "Owen Wilson tornerà in Loki?" era la domanda rivolta all'attore in un video registrato da quest'ultimo per Wired. "Ehm... sì. Tornerà in Loki, e credo che inizieremo le riprese molto presto" ha risposto. "Mi sono divertito tantissimo a lavorare in Loki. Mi sono davvero divertito con Tom Hiddleston e tutte le persone in quello [show ]." Alcuni membri del cast hanno precisato che "presto" significa "questa estate". Un periodo dopotutto non troppo lontano, che potrebbe far arrivare la serie sui nostri schermi prima del previsto.

Nonostante l'umorismo di Waldron, Loki 2 avrà una trama più dark, e mentre la prima ha avuto il merito di introdurre il Multiverso nell'MCU, sembra che la seconda sarà ugualmente determinante, ma in modo diverso. Tuttavia le dichiarazioni sono ancora troppo poche per farsi un'idea.