Loki, anche la showrunner di Ms. Marvel è entusiasta del nuovo trailer

Il trailer di Loki ha fatto letteralmente impazzire i fan del Marvel Cinematic Universe ma, sembra che abbia colpito anche gli addetti ai lavoro. Tra questi, il capo sceneggiatore di Ms. Marvel ha dimostrato tutto il suo entusiasmo per questa nuova produzione in arrivo su Disney+.

La showrunner Bisha K. Ali ha infatti sottolineato quanto sia eccezionale tutto il lavoro svolto per Loki, lasciando intendere che in un primo momento sia stata coinvolta in questo progetto, prima di diventare capo sceneggiatore e produttore esecutivo di Ms. Marvel.

"Ogni volta che dico Loki Time, canticchio tra me e me sulle note di Closing Tine dei Semisonic", ha twittato. "Lo faccio nella mia testa da quando sono andato al colloquio per il mio primo lavoro alla Marvel nel marzo (?!) 2019. Il tempo ... vola".

Non è chiaro se la Ali abbia svolto questo colloquio proprio per lavorare su Loki, prima di diventare la showrunner principale di Ms. Marvel. Non sono mancati poi complimenti al fantastico lavoro svolto da Kate Herron: "Si tratta di uno dei colloqui più belli che io abbia mai avuto. [Michael Waldron] e il team hanno detto che volevano aggiungere un autore che fosse anche un vero nerd di fantascienza A ++++. La creazione della sua visione [Kate Herron] ... è mozzafiato. Non vedo l'ora di vedere tutto questo".

Vi ricordiamo che Loki approderà su Disney+ il prossimo giugno. Cosa vi aspettate da questa nuova serie? Ditecelo come sempre nei commenti.