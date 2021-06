Loki, lo showrunner parla del 'sorprendente villain' della serie e di Richard E. Grant

Dopo un solo episodio, Loki dei Marvel Studios ha già portato gli spettatori in un fantastico viaggio nel tempo grazie al suo fantasioso e scenografico setting anni '80 nella TVA, promettendo l'arrivo di moltissime sorprese come ad esempio il personaggio di Richard E. Grant, in un ruolo purtroppo ancora misterioso.

Discutendo proprio dall'attore con Total Film, lo showrunner Michael Waldron ha spiegato di non poter ancora rivelare l'identità del suo personaggio, arrivando addirittura a non voler confermare nemmeno il coinvolgimento dello stesso nello show, anche se è qualcosa di ufficioso che sappiamo da mesi. Dice infatti Waldron:



"Credetemi quando vi dico che nessuno vuole sapere chi sta interpretando Richard E. Grant. Siamo fortunati ad averlo nello show - sempre SE sarà davvero nello show, ma ho sentito così. Dovete continuare a guardare la serie e scoprirlo. Volevamo davvero che l'esperienza della visione di Loki fosse inaspettata e in costante mutamento di forma, proprio come il suo protagonista".



Waldron ha poi confermato che il cattivo della serie è proprio Loki: "Voglio dire, è il narcisista per eccellenza. Penso non esista idea peggiore per lui di una versione migliore di se stesso capace di ingannare e battere la TVA, la stessa agenzia che lo ha catturato. Ha un conto in sospeso con chiunque sia quest'altro Loki".



Il secondo episodio della serie uscirà su Disney+ il prossimo 16 giugno.