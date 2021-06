Loki, Sophia Di Martino ha avuto un bambino prima delle riprese: Il lockdown mi ha aiutata

Nel corso di una recente intervista promozionale Sophia Di Martino, interprete del nuovo personaggio Marvel Sylvie, ha svelato com'è cambiata la serie tv Loki durante i mesi del lockdown imposto dalla pandemia, quando i Marvel Studios hanno dovuto interrompere i lavori sul set.

"Non vorrei sbagliarmi, ma penso che la pandemia scoppiò quando avevamo già fatto circa tre o quattro settimane di riprese. Non avevamo fatto molto, ancora, ma abbastanza per iniziare ad entrare nel flusso delle cose. Insomma, stavo iniziando a divertirmi sul serio" ha ricordato l'attrice in una recente intervista con Variety, aggiungendo poi che il lockdown è stato un buon momento per lei per sedersi e riflettere sul materiale. "È stato un momento fantastico per allontanarci da quello che avevamo girato e farlo 'maturare'. So che Kate Herron e gli sceneggiatori hanno lavorato molto di più sulla trama dopo aver visto quello che avevamo girato, ma da un punto di vista personale è stato fantastico avere un po' di tempo in più per pensare al personaggio e svilupparlo."

Inoltre, Sophia Di Martino ha aggiunto che il lockdown l'ha aiutata a rimettersi in forma dopo il parto: "Ho anche aumentato gli allenamenti con la mia controfigura, Sara. Ci incontravamo una o due volte alla settimana su Zoom, e anche questo aspetto è stato davvero utile per entrare fisicamente nel corpo del personaggio. Avevo avuto un bambino da poco ed è stato utile per rimettermi in forma", ha dichiarato.

