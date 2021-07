Loki, Sophia Di Martino commenta le teorie dei fan: 'Ecco qual è la mia preferita'

L'abbiamo vista nella nuova serie Loki nel ruolo di Sylvie, e Sophia Di Martino ha promesso due episodi davvero strani per concludere lo show. I fan della serie Marvel, come spesso succede, discutono sul web delle loro teorie su ciò che potrebbe accadere, e la stessa attrice ha voluto partecipare a modo suo al dibattito.

Intervistata da Entertainment Tonight, Sophia Di Martino ha svelato qual è la teoria dei fan per lei più interessante.

"Nell'episodio 3 di Loki, Sylvie dice qualcosa su un postino con cui ha una relazione a distanza, come se facesse del sarcasmo fondamentalmente, ma c'è stata un'intera teoria su chi potrebbe essere questo postino, su dove si trova, su una sua eventuale apparizione..." ha raccontato l'attrice. "Questa è una teoria che mi diverte molto."

Staremo a vedere se negli ultimi due episodi di Loki apparirà il fantomatico postino. In ogni caso, Sophia Di Martino è fiera di aver fatto parte del coming out di Loki. In effetti, un postino ci sarebbe davvero nei fumetti Marvel. Si tratta di Willie Lumpkin, che consegna la posta ai Fantastici Quattro al Baxter Building. Si tratta di un personaggio di supporto, ma l'abbiamo visto nel 2005 sui Fantastici 4, in cui è stato interpretato proprio da Stan Lee in uno dei suoi celebri cameo.

E voi credete alla teoria del postino? Lo vedremo nei prossimi episodi di Loki? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.