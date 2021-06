Loki, Sophia Di Martino elogia la sua controfigura e condivide il video di uno stunt!

Il terzo episodio di Loki è uscito su Disney+ questa settimana e ha permesso di dare ai fan uno sguardo più da vicino su Sylvie, il personaggio interpretato da Sophia Di Martino, sul quale circolano diverse teorie. In ogni caso il ruolo di Di Martino sta entusiasmando moltissimo i fan e l'attrice ha voluto condividere il suo successo.

Si tratta della sua controfigura, alla quale Di Martino ha dedicato un post su Instagram:"Gennaio 2020. La mia incredibile controfigura @sarah_irwin è la ragione per cui le scene di combattimento di Sylvie sono così toste. Qui ci stiamo esercitando con la spada prima che Sarah si tagliasse i capelli e si decolorasse per farli somigliare più ai miei". In un video recente è possibile dare uno sguardo anche a Young Sylvie.



Recentemente Di Martino ha rilasciato un'intervista a Digital Spy e ha parlato della sua esperienza nella serie tv:"Ero incinta di nove mesi quando mi hanno detto che avevo ottenuto il lavoro, quindi ho pensato 'Sei sicura?'".

Poi un commento su Tom Hiddleston:"Se vuoi sapere qualcosa su Loki lui è il ragazzo giusto, ovviamente... Un sacco di consigli e si è preso davvero cura di me, quindi grazie. Si è assicurato che non inciampassi in nulla e si assicurava che avessi qualcuno accanto a cui sedermi all'ora di pranzo".

Tom Hiddleston ha parlato in questi termini di Loki:"Ora lo conosco. Sento che il pubblico lo conosce. E interpretarlo sinceramente ma presentandogli nuove sfide è l'aspetto più eccitante".



Scoprite nel frattempo la nostra recensione dell'episodio 3 di Loki.