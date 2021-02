Loki, Sophia Di Martino non sta più nella pelle dopo l'annuncio della data di uscita

Nella giornata di mercoledì è stata finalmente svelata la data di uscita di Loki: la serie sul Dio dell'Inganno, interpretato da Tom Hiddleston, debutterà in streaming su Disney+ il prossimo 11 giugno. Fa parte del cast del nuovo show targato Marvel Cinematic Universe anche Sophia Di Martino, in un ruolo ancora avvolto dal mistero.

Secondo alcune voci e qualche indizio trapelato nei mesi scorsi dal set, l'attrice inglese di origini italiane, vista anche in Yesterday e nella serie Flowers, potrebbe interpretare Lady Loki, o magari l'Incantatrice.

In ogni caso, sembra che Sophia Di Martino sia molto contenta di aver partecipato al progetto, e che non veda l'ora di vederlo pubblicato. Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, infatti, l'attrice ha condiviso sul suo profilo Twitter l'annuncio dei Marvel Studios sulla data di uscita di Loki, dicendosi "molto emozionata" all'idea di vederlo.

La nuova serie Disney+, scritta da Michael Waldron e diretta da Kate Herron, è ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame. In una recente intervista a MTV, Tom Hiddleston, che ha recentemente festeggiato i suoi quarant'anni, ha raccontato le sue sensazioni nel riprendere il ruolo di Loki.

"Ora conosco questo personaggio. Sento che il pubblico lo conosce. E la cosa più eccitante è interpretarlo in modo sincero, con le sfide dei suoi cambiamenti e dei suoi doni. La sua intelligenza, la sua malizia, vederlo confrontarsi con avversari formidabili, che non ha mai visto o conosciuto... Vorrei poterti dire cosa succede, ma non posso."