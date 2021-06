Loki, Sophia Di Martino e quel provino segreto: 'Ero all'oscuro di tutto il progetto'

Sophia Di Martino ha fatto ufficialmente il suo debutto nel MCU con Loki e sebbene l'attrice sia uno dei personaggi più apprezzati dello show attualmente in corso su Disney+, ha dichiarato di essere stata tenuta all'oscuro durante il provino della serie dedicata al dio dell'inganno.

Nel corso di un'intervista con Comicbook.com la Di Martino ha rivelato di aver fatto una sorta di audizione fake in cui i dialoghi facevano riferimento a due personaggi chiamati Bob e Sarah. Naturalmente era consapevole che il suo provino sarebbe stato utile per una serie Marvel, ma Kate Herron non le ha rivelato quale fino al suo reclutamento definitivo.

"Non sapevo nulla. Mi è stato detto che si trattava di un progetto sconosciuto", ha detto l'interprete di Sylvie. "Sapevo che Kate lo stava dirigendo. Conoscevo già Kate, avevo già lavorato con lei in un cortometraggio. Mi ha mandato un messaggio per dirmi: 'Sto lavorando a questo progetto', molto vago. 'Mi piacerebbe coinvolgerti, fammi contattare dal tuo agente.' Mi è appena stata inviata una scena molto breve tra un Bob e una Sarah e l'ho fatta. Non sapevo a cosa servisse".

Dopo aver elogiato la sua controfigura in Loki, Sophie Di Martino ha poi aggiunto: "Solo quando ho ottenuto il ruolo, Kate Herron mi ha presa da parte e mi ha raccontato tutto. Tutti gli episodi, il modo in cui funziona il tempo, il modo in cui funziona la TVA, tutto. C'era un un bel po' di roba da capire visto che non avevo letto la sceneggiatura ed ero stata tenuta all'oscuro di tutto, ora, vedendolo, guardandolo con voi ragazzi, è incredibile quello che abbiamo realizzato. Quelle idee sono diventate qualcosa di così fantastico. Ne sono molto orgogliosa".

Cosa ne pensate del personaggio di Sophia Di Martino? É all'altezza del suo ruolo? Fatecelo sapere nei commenti.