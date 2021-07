Loki, Sophia Di Martino sul provino top secret:'Non sapevo assolutamente nulla'

Sophia Di Martino, una delle star principali della serie tv dell'MCU, Loki, ha confessato di non essere stata messa al corrente, all'epoca del casting che le valse il ruolo di Sylvie Laufeydottir nello show del Marvel Cinematic Universe. Di Martino ha raccontato di quanto fosse totalmente all'oscuro del progetto e del ruolo.

"Non sapevo assolutamente nulla. Non sapevo cosa fosse lo show, non sapevo del ruolo, non sapevo niente. C'era una scena molto breve tra due persone, Bob e Sarah credo che fossero, su un treno. E alla fine era la scena del treno tra Loki e Sylvie [episodio 3, Lamentis]" ha dichiarato l'attrice. Parlando della serie, Sophia Di Martino ha promesso che i due episodi finali di Loki saranno molto strani.



Di Martino ha compreso di cosa si trattasse soltanto dopo aver sentito la regista Kate Herron:"Mi dissero che le piaceva quello che avevo fatto. Ho lavorato con Kate prima quindi a quel punto Kate era tipo 'Questo è lo show a cui ho lavorato'. Me ne parlò un po' di più e poi incontrai Tom su FaceTime e quando mi offrirono il lavoro Kate mi raccontò tutta la storia del personaggio e mi diede l'intera idea. Quindi è stato finché non mi hanno offerto il lavoro che non ho capito di cosa si trattasse" ha dichiarato l'attrice.

Sophia Di Martino si è appassionata molto al personaggio, tanto che non le dispiacerebbe tornare:"Mi piacerebbe interpretarla di nuovo ma non so nulla di queste cose... dovete chiedere al signor Feige".



Su Everyeye trovate la nostra recensione dell'episodio 4 di Loki.