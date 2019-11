Loki: Sophia Di Martino raggiunge Tom Hiddleston nel cast della serie Marvel

È Variety a rivelare che Sophia Di Martino, attrice britannica recentemente apparsa nel Yesterday di Danny Boyle, è in trattative per recitare al fianco di Tom Hiddleston nella serie di Loki targata Disney+.

Dopo la conferma della presenza di viaggi nel tempo - stando ad una indiscrezione il Dio dell'Inganno influenzerà anche degli importanti eventi storici -, cresce l'attesa per una delle quattro serie tv che amplieranno il Marvel Cinematic Universe nel corso del 2021. Ambientata nella timeline alternativa in cui Loki sfugge con il Tesseract, infatti, la serie sarà legata a Doctor Strange 2.

Le riprese di Loki dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2020 sotto la guida di Kate Herron, regista di serie come Sex Education e Daybreak, mentre l'episodio pilota è stato scritto da Michael Waldron (Rick & Morty), che farà anche da showrunner.

La Di Martino, che ha dovuto superare una grande numero di concorrenti per il ruolo, si è fatta notare per la prima volta grazie alla sua partecipazione nella serie Netflix Flowers. L'attrice britannica ha poi vestito i panni di Carol in Yesterday.

Loki debutterà su Disney+ nella primavera del 2021 insieme a WandaVision, altro show che andrà a collegarsi con il sequel di Doctor Strange. Nello stesso anno usciranno anche What... If?, serie animata dove Robert Downey Jr. sarà di nuovo Iron Man, e Hawkeye.