Loki , Sophia Di Martino: 'Sylvie non è Lady Loki dei fumetti'

Sophia Di Martino è ufficialmente entrata nel Marvel Cinematic Universe ma il personaggio che interpreta non è quello che i fan credono che sia, come affermato dalla stessa attrice recentemente.

Sebbene la maggior parte dei fan pensino che il suo personaggio sia Lady Loki dalla tradizione dei fumetti Marvel, Di Martino ha sottolineato in una recente intervista che sicuramente non interpreterà quel personaggio. In effetti, l'attrice ha affermato che il suo ruolo nello spettacolo, accreditato come Sylvie, è un personaggio completamente nuovo costruito da zero solo per la serie.



"Ho guardato la sua performance, ma cerco di non lasciarmi influenzare troppo. Sylvie ha avuto un retroscena molto diverso da Loki. È una persona diversa, e questo è stato molto importante per noi fin dall'inizio", ha dichiarato Di Martino a Variety.

"Quando la regista Kate Herron mi ha proposto l'idea quando ho finalmente ottenuto il lavoro, e lei è stata in grado di dirmi qualcosa in più a riguardo, era molto chiaro che Sylvia fosse Sylvie. E lei non è Lady Loki dei fumetti. Voglio dire, lo spettacolo è ispirato ai fumetti, ma questo è un retroscena completamente nuovo in una storia completamente nuova. E quindi volevo farla mia".



Quindi, mentre Di Martino ha fatto ricerche su alcuni dei precedenti lavori Marvel di Tom Hiddleston nel tentativo di studiare i comportamenti di Loki, alla fine crede che i personaggi siano nettamente separati.



"Vedrete che a volte durante la serie io e Tom facciamo cose molto simili, la nostra fisicità è simile o quando abbiamo coreografato scene di combattimento, ci specchieremo l'un l'altro", ha aggiunto. "E questo è tutto fatto apposta. E poi il resto l'ho inventato man mano che procedevo."



Dopo essere finalmente apparsa sullo schermo per la prima volta nel secondo episodio di Loki, il personaggio di Di Martino ha ottenuto un ruolo da protagonista nell'episodio 3 poiché lei e Loki (Hiddleston) sono riusciti a rimanere intrappolati su un pianeta alieno nel bel mezzo dell'apocalisse svelando importanti colpi di scena sulla Time Variance Authority.



Le teorie sul personaggio di Di Martino in Loki sono al centro del dibattito tra i fan che attendono un nuovo episodio ogni settimana per scoprire la verità.