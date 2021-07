Loki, Sophia Di Martino sulle critiche a Sylvie: 'Me le aspettavo'

Tra le molte sorprese dell'ultima delle serie Marvel approdate su Disney+, ovvero Loki con Tom Hiddleston, c'è stata anche la breve storia sentimentale che ha legato i due Loki della stagione, appunto il nostro conosciuto nel corso dei film del Marvel Cinematic Universe, e la sua variante Sylvie. Quest'ultima interpretata da Sophia Di Martino.

In una recente intervista proprio Sophia Di Martino ha ammesso candidamente di aver previsto le critiche e le polemiche del pubblico circa il "romance" tra il suo personaggio e quello di Loki, dato che in sostanza sono la stessa persona anche se in varianti diverse. Questa tensione emotiva è culminata poi nel bacio che vediamo durante il finale di stagione di Loki, ma mentre Loki era sincero sulle sue intenzioni, Sylvie pensava solo a un modo per distrarlo e portare a termine la sua missione, uccidere chi stava dietro alla TVA.

"Mi aspettavo sarebbe stato qualcosa di parecchio divisivo e che allo stesso tempo parte del pubblico avrebbe apprezzato la cosa e ci si sarebbe buttata dentro, poiché è una sorta di storia d'amore. Sapevo ci sarebbe stata anche della gente molto scettica su questo. Per me si tratta di un'esplorazione dell'amore per se stessi. Non è come se due persone si innamorassero l'una dell'altra, perché sono varianti della stessa cosa".

Probabilmente rivedremo riuniti Loki e Sylvie nel corso della seconda stagione di Loki già confermata ma le circostanze in cui li ritroveremo saranno sicuramente differenti, prima di tutti bisognerà capire come evolverà il loro rapporto alla luce della decisione della seconda di eliminare Colui che Rimane e in secondo luogo scopriremo anche quando li rivedremo insieme dopo il cataclisma generato dall'apertura del Multiverso.