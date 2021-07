Loki, Sophia Di Martino non sapeva del rinnovo per una seconda stagione

Grazie a un nuovo profilo su Vanity Fair, la lanciatissima e talentuosa Sophia Di Martino, recente interprete di Sylvie in Loki di Disney+, ha avuto modo di rivelare che fino alla notizia del rinnovo ufficiale lei non sapeva assolutamente nulla di un ritorno di Loki per un secondo arco narrativo.

Chiedendosi curiosa se in futuro dovrà interpretare allora più di una sua Variante a causa della rottura della Sacra Linea Temporale e dell'esplosione del Multiverso, la stessa Di Martino ha chiesto al giornalista di Vanity Fair: "Dovrò interpretare due personaggi? Sembra un sacco di lavoro".



In precedenza, anche Kate Herron, regista della serie, ha dichiarato che sapeva fin dall'inizio come sarebbe finita la stagione di Loki, ma non era certa che la serie sarebbe tornata per una seconda stagione:



"Quando ho cominciato non c'è alcun tipo di discussione su di una seconda stagione di Loki. Si parlava solo di questa stagione e basta, c'era solo questo. Man mano che ci addentravamo sempre di più nella produzione, tutti erano molto felici di quello che stavamo facendo e ovviamente c'era tanto da esplorare. Sembrava giusto continuare la storia. Quindi penso che il finale con il cliffhanger sia arrivato più tardi del previsto nel processo creativo".



Anche se Loki tornerà ormai ufficialmente per una seconda stagione, Kate Herron ha rivelato di recente che non dirigerà lei i nuovi episodi della serie, avendo in programma altri progetti da portare avanti. Le piacerebbe comunque tornare a lavorare con la Marvel, solo molto probabilmente non nel futuro di Loki su Disney+.