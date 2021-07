Loki, Sophia di Martino promette: 'I due episodi finali saranno davvero strani'

Mancano ormai due soli episodi alla fine della prima e spettacolare stagione di Loki, e i fan sono curiosi ormai di capire cosa si celi dietro l'autorità della Time Variance Authority dopo il finale della quarta puntata, dobbiamo Loki e Sylvie hanno scoperto che i Guardiani del Tempo erano in verità solo degli androidi al servizio di qualcun altro.

L'ipotesi che abbiamo formulato da queste parte dopo la nostra intervista a Gugu Mbatha Raw e la presenza del personaggio di Ravonna è che dietro a tutto si nasconda Kang il Conquistatore, non solo uno dei più grandi villain Marvel in grado di viaggiare nel tempo ma anche strettamente correlato a Ravonna e di prossimo arrivo come grande cattivo di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, interpretato da Jonatham Majors. Loki sarebbe dunque una buona introduzione per il personaggio, non trovate?



Parlando ad ogni modo degli ultimi due episodi di Loki, Sophia di Martino, interprete di Sylvie, ha spiegato: "C'è ancora davvero tanto da scoprire, e su tutto e tutti. Fidatevi quando vi dico che le cose si faranno probabilmente molto più strane di quanto già non siano".



Vi lasciamo alla nostra recensione del quarto episodio di Loki, ricordandovi che la quinta puntata della serie uscirà su Disney+ il prossimo 7 luglio 2021.