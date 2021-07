Loki, Sophia Di Martino è sicura: 'Sylvie si pentirà di ciò che ha fatto'

La prima stagione di Loki è giunta al termine e il finale ha sconvolto i fan soprattutto a causa delle azioni del personaggio di Sylvie, interpretata da Sophia Di Martino. L'attrice è sicura che Sylvie si pentirà per ciò che ha fatto e delle conseguenze del suo gesto in tutto il Marvel Cinematic Universe.

Loki e Sylvie si sono imbattuti in Colui che Rimane, l’uomo che cerca di mantenere la linea temporale separata dal resto del multiverso. Forse la sorpresa più grande per i fan, però, è stata la scelta di Sylvie di andare per la sua strada alla fine, uccidendo Colui che Rimane invece di schierarsi con Loki.

Come sappiamo, la scelta di Sylvie avrà un effetto monumentale sull'intero Marvel Cinematic Universe, ed è una scelta di cui potrebbe pentirsi col tempo secondo l’attrice.



Parlando con Vanity Fair Sophia di Martino ha spiegato che Sylvie non ha ottenuto la soddisfazione che sperava per aver ucciso l'uomo e ciò potrebbe trasformarsi in rimpianto, aprendo un intero nuovo arco per il personaggio.



"L'ha fatto e sta aspettando il sollievo e che accada qualcosa che la faccia sentire un po' meglio riguardo agli eventi", ha detto Di Martino. “E semplicemente non arriva, e lei ora mette in discussione tutto. Penso che il rammarico arrivi sicuramente ad un certo punto. Sono sicura che succederà, perché l'intera conversazione che è appena avvenuta con Loki è quasi come un malinteso. È solo una brutta comunicazione in un certo senso, e poi le resta la realtà di ciò che ha fatto. Ci sono grandi sensazioni".



Mentre i fan potrebbero essere rimasti male per l’accaduto, rimuovere la persona dietro la Sacra Linea Temporale era ciò a cui Sylvie aveva dedicato la sua vita. Era l'unica scelta da fare per lei, indipendentemente da ciò che Loki dicesse.

Per lei, nessuna versione della realtà potrebbe essere peggiore, quindi valeva la pena correre il rischio e uccidere Colui Che Rimane, indipendentemente da ciò che sarebbe potuto accadere dopo.



Solo il temo ci dirà se la sensazione di Di Martino è giusta, intanto vi lasciamo con la nostra recensione di Loki e con il dettaglio del costume di Sylvie in Loki che potreste non aver notato.