Loki, Sophia di Martino suggerisce la ripresa della produzione nei Marvel Studios

Come tutte le produzioni cinematografiche, anche quelle dei Marvel Studios hanno subito dei drastici ritardi di lavorazione, cosa che pian piano sta riprendendo, seppure a rilento.

Per la serie Loki e gli altri show Marvel pare sia stata fissata la data della ripresa per luglio 2020, quindi tra pochissime settimane gli attori e tutto il cast dovrebbero tornare sul set, anche se la conferma è solo ufficiosa ed ancora i Marvel Studios non hanno confermato la ripresa degli show.

In attesa di questo grande ritorno, una delle attrici dello spettacolo dedicato al dio degli inganni Loki, Sophia di Martino, ha pubblicato nelle ultime ore sul suo account Instagram una foto documentando la sua attività: "Stunt training socialmente distante con la mia brillante amica (e stunt) @sarah__irwin[...]". Che sia una rivelazione sull'imminente ripresa della produzione?

Come sappiamo Loki è atteso per la primavera 2021, ma visti i ritardi che subirà Falcon and The Winter Soldier quasi con certezza a causa delle implicazioni con altri show previsti prima, è il caso di valutare anche un eventuale ritardo per Loki.

Aspettiamo sempre notizie ufficiali da parte di Disney+ o dei Marvel Studios per la produzione ed il rilascio della serie, e intanto speriamo che non ci siano ulteriori ritardi sulle tabelle di marcia.