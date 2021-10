Loki: ecco spiegato il motivo dell'accento di Miss Minutes

Loki ha segnato un cambiamento nel MCU, introducendo il famoso Multiverso. Qui vediamo la TVA, un'organizzazione che si occupa di monitorare le varie linee temporali. La sua mascotte è Miss Minutes, un'intelligenza artificiale. Proprio quest'ultima nello show ha un accento del sud, che la sua interprete, Tara Strong, ha spiegato in un'intervista.

Parlando con AV Club, Strong ha raccontato che le è stata data "una descrizione molto piccola del personaggio" per l'audizione, e all'inizio lei stessa ha fornito alcune opzioni vocali diverse per la parte.

"Ho impostato tre voci diverse, una delle quali è più simile a quella di Siri. Volevano che fosse in qualche modo robotica. Poi ne ho provata una che si trovava a metà tra quello che mi avevano chiesto e la mia voce, e poi ancora uno con un accento... Penso che abbiano scelto l'accento perché questo personaggio sta dicendo una cosa del tipo: 'Se non ti comporti bene, morirai'. ma c'è questo tono molto dolce, come 'Tornate tutti ora, avete sentito?' e 'Non esitate a farci sapere come state!'" ha detto Strong nell'intervista.

Dunque una scelta ben precisa, che voleva che fosse "calorosa" e "accogliente". E in effetti ci sono riusciti. Ora ci si chiede se rivedremo Miss Minutes nel futuro della Marvel. Vista la situazione e il suo legame con Kang, è decisamente probabile. Anzi, è addirittura possibile che Miss Minutes sia già apparsa nel MCU in passato!