Loki, la spiegazione del finale segreto dell'episodio 4: svelati tre nuovi personaggi!

L'uscita del quarto episodio di Loki non solo ha firmato un vero e proprio giro di boa per l'importanza di alcune importante rivelazioni, ma anche presentato la prima scena post-credit della serie con protagonista Tom Hiddleston. Attenzione, seguono spoiler.

Sfortunatamente per Loki, il finale della puntata lo vede cadere vittima di uno dei potenti bastoni della TVA. Invece di morire, tuttavia, si risveglia in un nuovo regno dove una misteriosa voce gli assicura che la sua ora non è ancora arrivata, ma lo invita ad unirsi a "loro" per sopravvivere. Loki alza lo sguardo e si ritrova di fronte a tre figure, tre diverse versioni di se stesso interpretate da Richard E. Grant, Jack Veal e DeObia Oparei.

Grazie ai crediti dell'episodio segnalati da GamesRadar, inoltre, sappiamo che questi tre personaggi sono indicati rispettivamente come 'Classic Loki', 'Kid Loki' e 'Boastful Loki': il primo sarebbe la controparte live-action del Loki dell'età d'oro dei fumetti Marvel, mentre il secondo è preso dalle storie moderne degli Young Avengers. Per quanto riguarda il terzo, invece, il nome può essere tradotto come 'Loki Vanaglorioso' o 'Loki Arrogante'.

