Loki, ecco lo splendido poster ufficiale firmato BossLogic!

Con l'esordio di Loki sulla piattaforma ufficiale Disney+ arriva anche il meraviglioso poster ufficiale nato dalla collaborazione tra BossLogic, che da anni è specializzato in concept art, e i Marvel Studios proprio per la serie con protagonista Tom Hiddleston. Trovate la preziosa locandina direttamente in calce a questa news.

Il poster che celebra l'arrivo della serie su Disney Plus vede campeggiare il celebre elmo indossato da Loki dapprima nel suo esordio cinematografico in Thor di Kenneth Branagh e in seguito visto proprio in The Avengers che è proprio il film dal quale uscirà fuori questa nuova versione del personaggio, dato che quello che ci ha accompagnato finora è morto in Avengers: Infinity War e non tornerà verosimilmente.

In didascalia BossLogic aggiunge: "E' il momento di Loki! E posso finalmente condividere la mia collaborazione ufficiale con Marvel, non vedo l'ora di vedere cosa bolle in pentola. Assicuratevi di taggare un amico per avere l'opportunità di vincere l'artwork".

Ma che serie sarà questa Loki? Il materiale per fantasticare c'è, tra viaggi nel tempo, nuovi personaggi e, ancora una volta, qualche fantomatica apparizione di Mephisto già smentita dagli addetti ai lavori: tutto ciò, però, non è necessariamente garanzia di qualità. I Marvel Studios avranno fatto centro ancora una volta?

Per svelarvi tutto è ancora presto, ma nel nostro nuovo video su Loki possiamo cominciare a dirvi la nostra sui primi due episodi di Loki che abbiamo potuto visionare in anteprima: ciò di cui potete star certi è che le sorprese non mancheranno e che il nuovo show Disney+ ci offrirà un punto di vista quanto mai approfondito e inedito sull'irresistibile fratello di Thor.