Loki spopola anche su Rotten Tomatoes: ecco il suo eccezionale punteggio

Loki è finalmente sbarcato su Disney+ e a quanto pare, la serie Disney+ sta ottenendo un eccezionale riscontro da parte della critica che sta letteralmente impazzendo per questo nuovo ravvicinatissimo incontro con il dio dell'inganno interpretato da Tom Hiddleston

Su Rotten Tomatoes, uno dei siti più celebri di recensioni, informazioni e notizie sul mondo del cinema e delle serie TV, Loki ha già ottenuto oltre il 96% di giudizi positivi da parte degli addetti ai lavori e ben il 98% da parte dei telespettatori.

Il Critic Consensus del sito web descrive lo spettacolo come: "Un delizioso diversivo dall'MCU come lo conosciamo, Loki vede con successo la star Tom Hiddleston passare dall'amato cattivo, all'accattivante antieroe - con un piccolo aiuto del delizioso Owen Wilson - in una serie che è eccentrica, affascinante e vagamente pericolosa quanto il semidio stesso".

Legandosi direttamente agli eventi di Avengers: Endgame, Loki segue una versione del dio dell'inganno conosciuta nel primo Avengers del 2012 che è riuscito a sfuggire alla cattura di Thor e dello SHIELD grazie al Tesseract, solo per essere nuovamente catturato dai membri della TVA. Le clip e i promo recenti che abbiamo avuto modo di vedere, mostrano il protagonista processato per "crimini contro la sacra linea temporale" e mettono in luce la sua prima relazione con l'agente Mobius di Owen Wilson.