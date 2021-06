Loki, ci sarà una stagione 2? Ecco cosa sappiamo sul futuro della serie Marvel

Con l'arrivo del primo episodio di Loki su Disney+, è finalmente iniziata la nuova avventura del Dio dell'Inganno nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, che prosegue dopo la sua fuga durante gli eventi di Avengers: Endgame.

In attesa di scoprire le conseguenze dell'incontro tra Loki e la Time Variance Authority, viste le enormi potenzialità di un titolo ambientato sostanzialmente nel Multiverso, c'è già chi si chiede se il personaggio di Tom Hiddelston tornerà protagonista di un'eventuale seconda stagione.

Si è espresso di recente sull'argomento lo showrunner Michael Waldron, già soprannominato "custode del Multiverso" per aver firmato anche alla sceneggiatura di Doctor Strange and the Multivers of Madness, così abbiamo deciso di raccogliere tutti i dettagli sul futuro della serie in un video pubblicato sul canale YouTube di Everyeye Plus.

Prima di lasciarvi al filmato, che potete visionare comodamente anche all'interno di questa news, vi ricordiamo che, sebbene non ci sia ancora stato un annuncio ufficiale, lo scorso gennaio Deadline ha anticipato che Waldron ha già firmato un accordo per essere "coinvolto in qualche modo" nella stagione 2 di Loki, che dunque sarebbe già in lavorazione.



Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Loki protagonista di un ulteriore arco narrativo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.