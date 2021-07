Loki, la fine della prima stagione potrebbe spiegare una scena post-credit di WandaVision

L'episodio conclusivo della prima stagione di Loki ha debuttato su Disney+ ieri mattina, sconvolgendo i fan del Marvel Cinematic Universe. Il finale ha indirizzato Loki verso territori davvero inaspettati destabilizzando diverse sicurezze che gli appassionati dell'MCU avevano da tempo. E alimentando diversi quesiti ancora senza risposta.

La conclusione di Loki potrebbe essere collegata ad una scena post-credit di WandaVision. Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla serie. Nel frattempo è stata confermata la seconda stagione di Loki.



Uno degli aspetti maggiormente scioccanti di Loki potrebbe essere la conferma di un multiverso nell'MCU, la cui natura è inaspettata.

Mentre Loki e Sylvie trovano la loro strada verso la fine dei tempi e la incrociano con quello che si sarebbe rivelato essere Immortus, una versione precedente di Kang il Conquistatore. Con Sylvie decisa a vendicarsi di Kang, nonostante il pericolo annunciato legato alle altre versioni pericolose di Kang che sarebbero potute tornare, il multiverso è completamente finito fuori controllo dopo la sua morte.

E ciò potrebbe legarsi alla scena post-credit di WandaVision con Wanda che studia il Darkhold nella sua capanna di montagna. La donna sente le urla dei suoi figli che la chiamano, e visto che entrambi (Tommy e Billy) erano costrutti della magia del caos di Wanda, la loro esistenza ha sorpreso e stupito i fan.

Alla luce del finale di Loki è possibile che i due figli di Wanda siano in realtà in un altro universo.



Scoprite la nostra recensione dell'episodio finale di Loki, disponibile su Disney+.