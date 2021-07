Loki, lo stile della serie ispirato a Mad Men e Blade Runner: ecco come

L'autore di Loki, Michael Waldron, aveva le idee chiare sull'aspetto che avrebbe dovuto avere la terza serie del Marvel Cinematic Universe uscita su Disney+ nel 2021 dopo WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier. Lo show vede protagonista Tom Hiddleston che torna nei panni del suo personaggio più conosciuto al mondo.

Waldron voleva che lo scenografo Kasra Farahani costruisse un 'Mad Men che incontra Blade Runner'. Inoltre Farahani e la regista Kate Herron sono stati ispirati anche dal visionario mondo di Brazil di Terry Gilliam. Con tutto questo in mente, lo scenografo ha deciso di costruire e portare in vita i regni del Dio del Male. Il finale ha sorpreso i fan, e su Everyeye proviamo a darvi una spiegazione della conclusione di Loki



"Nel dargli vita - riconciliando il modernismo di metà secolo con la tecnologia analogica e grintosa di Blade Runner - stavo pensando molto alle differenze tra il modernismo europeo di metà secolo e il modernismo occidentale di metà secolo. L'architettura è molto influenzata dal brutalismo e dal modernismo di ispirazione sovietica. La tavolozza dei colori, i materiali e i motivi stravaganti sono molto ispirati a quel modernismo di metà secolo in stile americano e creano questa dissonanza cognitiva con il pubblico e nei personaggi che attraverso la TVA in modo che non possano dire se questo è uno spazio amichevole o uno letale; é progettato per tenere entrambi sulle spine" racconta Farahani, che prosegue parlando dei preparativi "Abbiamo costruito una quantità impressionante di set a 360° gradi, forse più di quanto abbia fatto su qualsiasi altro progetto, inclusi quelli Marvel. Praticamente tutto nella TVA - tranne gli archivi, che era una location - tutto il resto era un set, compresi i soffitti molto elaborati".



Leggete la nostra recensione sull'incredibile finale di Loki, serie che è terminata con l'ultimo episodio proprio ieri su Disney+.