Loki, lo stupore di Tom Hiddleston all'annuncio del ritorno del Dio dell'Inganno

Oltre ad aver svelato che presto avranno inizio le riprese di Loki 2, Tom Hiddleston ha confessato la sua reazione di stupore all'annuncio del ritorno di Loki nel film Avengers: Endgame e a seguire nello show Disney+ a lui dedicato. Ecco le nuove rivelazioni dell'attore britannico!

Durante una recente intervista a The Playlist, Hiddleston ha rivelato che la sua reazione iniziale alla decisione dei Marvel Studios è stata un misto di "sorpresa e gioia". "Avevo tantissime domande perché non molto tempo prima avevo finito di girare Avengers: Infinity War e la scomparsa di Loki mi era sembrata conclusiva e reale" ha spiegato l'attore.

Ecco perché l'annuncio del suo ritorno nel successivo Avengers: Endgame nonché nella serie a lui dedicata (l'unica tra le serie del Marvel Cinematic Universe ad essere stata rinnovata per una stagione 2) ha sorpreso tutti, Hiddleston incluso.

Con lo show a lui dedicato su Disney+, il Dio dell'Inganno è tornato a far parte pienamente del Marvel Cinematic Universe in una versione più giovane e ancora irredenta: "La mia domanda è stata: come possiamo far sì che da un lato ci sia la sua redenzione con l'intensità di quel momento e dall'altro creare qualcosa di interamente nuovo?" ha raccontato Hiddleston.

"Sentivo che era molto importante per me, per lui e per tutti, il fatto che avremmo dovuto fare qualcosa di totalmente nuovo. E questo è stato l'aspetto più entusiasmante, l'idea di esplorare Loki in un contesto diverso" ha spiegato l'attore. Sfidare il personaggio, metterlo a confronto con i suoi comportamenti dannosi e autodistruttivi e in un ambiente in cui non avesse il controllo. Spogliandolo di ogni cosa che fosse familiare per lui: Thor, Odino, Asgard, tutto ciò che avete già visto. Cosa resta di Loki? Una volta che togli tutte le piccole parti di Loki che sembrano familiari, che cosa resta di lui? Credo che questo fosse un ottimo punto di partenza, un elemento umano della storia".

In altre recenti interviste, Tom Hiddleston ha rivelato che in Loki 2 ci saranno scelte coraggiose: "Loki è quasi più instabile, turbolento, appassionato e caotico come non lo è mai stato", anticipando che il Dio dell'Inganno affronterà un percorso interiore alquanto inedito.