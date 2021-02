Loki, finalmente svelata la data di uscita della serie Marvel con Tom Hiddleston!

È tempo di fissare una nuova data sul calendario per i fan del Marvel Cinematic Universe. Mentre prosegue l'attesa per l'annuncio del annuncio del titolo ufficiale di Spider-Man 3, Disney+ ha svelato il giorno esatto dell'arrivo di Loki.

Come potete vedere nel post pubblicato dai Marvel Studios, l'attesa serie incentrata sul Dio dell'Inganno farà il suo debutto sulla piattaforma streaming il prossimo 11 giugno.

Ambientata nella timeline alternativa di Avengers: Endgame in cui Loki riesce a fuggire dalla New York del 2012 grazie al Tesseract, la serie seguirà il personaggio di Tom Hiddleston a spasso nel tempo e di conseguenza alle prese con la TVA (Time Variance Authority), organizzazione che nei fumetti Marvel si occupa di monitorare le varie linee temporali.

Oltre a HIddleston, nel cast troveremo anche Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Con una prima stagione confermata da sei episodi, Loki dovrebbe fare ritorno per un secondo arco narrativo affidato nuovamente allo swhorunner Michael Waldron, già sceneggiatore di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Che aspettative avete nei confronti della serie? Fatecelo sapere nei commenti. In attesa di nuove immagini ufficiali e ulteriori dettagli sulla trama, qui potete trovare l'esplosivo trailer di Loki mostrato durante il Disney Investors Day dello scorso dicembre.