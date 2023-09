Loki, svelata una scena cancellata mai vista prima della stagione 1

Loki se dovessimo guardare all'intera produzione Marvel sul piccolo schermo, è sicuramente una delle serie più riuscite e che è stata in grado di fidelizzare il pubblico sin dall'inizio, indubbiamente anche grazie al fatto che il suo protagonista è ben noto sin dagli albori dell'MCU.

Naturalmente non è da ringraziare solo l'interpretazione di Tom Hiddleston, che ormai è radicato profondamente nel ruolo di Loki. Anche i nuovi personaggi introdotti dallo show, da Mobius a Sylvie hanno saputo essere in grado di rapire gli spettatori dell'MCU.

Eppure, nonostante la serie sia stata sicuramente una delle produzioni più riuscite, che ha avuto anche il merito di introdurre per la prima volta nell'intero universo Marvel la questione del multiverso, parlando delle linee temporali diversificate, una scena che non è stata poi inserita avrebbe potuto rovinare tutto.

Disney ha infatti deciso di rilasciare pubblicamente un momento della prima stagione, poi eliminato in fase di post-produzione, e forse è stato meglio così.

La sequenza sarebbe cominciata all'inizio del quarto episodio, poco prima della partenza di Loki e Sylvie da Lamentis. In ciò che abbiamo visto, qui i due personaggi avvertono la loro forte connessione proprio nel momento in cui tutto attorno a loro si sgretola.

In un momento successivo, poi rimosso, vediamo l'arrivo della TVA, lì pronta a portarli via. Ma il dio dell'inganno prende in ostaggio la ragazza, subito dopo però lei lo morde e si allontana, facendo venire meno quel legame che sembrava essersi instaurato tra i due.

Probabilmente mostrarla avrebbe fatto venire meno la crescita emotiva e personale dei due, voi che ne pensate? La scena tagliata potete trovarla in calce alla notizia. Ecco la nostra recensione della prima stagione di Loki. Oltretutto, avete visto il trailer di The Marvels?