Loki, svelata la sessualità del dio dell'inganno nell'episodio 3!

Loki è finalmente arrivato dopo un’attesa che sembrava infinita. Abbiamo già potuto godere delle prime avventure di uno dei personaggi più carismatici e iconici del Marvel Cinematic Universe grazie all’opera interamente dedicata a lui e alle sue scorribande in giro per il multiverso.

Il dio dell’inganno asgardiano, infatti, subito dopo Avengers: Endgame, nel corso della timeline legata a The Avengers, è fuggito con il Tesseract, creando non poca confusione nel normale continuum spazio-temporale. Per tale motivo viene costretto dal TVA (un organo di controllo del tempo) a rimediare alle cose, saltellando in giro per il tempo.

L'episodio 3 della serie Marvel Loki su Disney Plus ha portato alla luce molte rivelazioni intriganti, tra cui la vera identità della variante Lady Loki (Sophie Di Martino) e una sorprendente verità sulla TVA (Time Variance Authority). L'ultima puntata ha anche confermato l'orientamento sessuale di Loki (Tom Hiddleston) nell'MCU, suscitando enorme interesse tra i fan. Nel nuovo episodio, Loki segue la nuova versione di Loki donna attraverso un portale che li riporta al quartier generale della TVA, dove continuano ad essere inseguiti dai Minutemen dell'organizzazione. Per sfuggire agli agenti della TVA, incluso il giudice Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw), Loki li conduce attraverso un altro portale, questa volta atterrando sul pianeta di Lamentis-1 nell'anno 2077, quando è sul punto di essere distrutto da un luna in un'apocalisse.

In questo pianeta vanno alla ricerca di una fonte di energia che possa ricaricare il TemPad che stavano usando per il teletrasporto e nel frattempo la nuova versione di Loki spiega al protagonista che non vuole essere chiamata Loki, preferendo invece il nome di Sylvie. Sebbene nei fumetti Sylvie sia un personaggio completamente diverso da Lady Loki, nota anche come Incantatrice, sembra che i due personaggi possano essere stati fusi in uno solo per lo spettacolo Marvel. Dopo aver partecipato a diversi combattimenti alimentati dalla magia, Sylvie e Loki decidono di lavorare insieme per salire sull'arca, una nave di evacuazione che possono usare per alimentare il TemPad. Per fare questo, prima salgono a bordo di un treno, che porta ancora più caos.

Mentre sono sul treno che li porta all'arca, la coppia si prende un momento per conoscersi meglio, con Loki che chiede a Sylvie se ha un ragazzo che l'aspetta. Sylvie dice a Loki che ha una "relazione a distanza con un postino", prima di chiedere se ci sono "potenziali principesse" o "un altro principe" all'orizzonte per Loki. La risposta del protagonista è emblematica: "Un po' di entrambi. Sospetto come te".

Questa è la prima volta che l'MCU fa riferimento all'orientamento sessuale di Loki, che nella mitologia norrena è descritto come bisessuale e di genere fluido. Proprio sul personaggio di Sophia Di Martino è stato pubblicato un poster di Lady Loki nei giorni scorsi, dedicato ad uno dei personaggi più amati dello show. Se volete recuperare quanto successo nella puntata precedente, ecco le nostre prime impressioni su Loki, disponibile da mercoledì scorso sulla piattaforma streaming Disney+.