Loki, svelato un oscuro segreto sulla TVA: cosa significa?

Il terzo episodio di Loki è arrivato su Disney+ rivelando dove è finito il Dio dell'Inganno dopo aver abbandonato la Time Variance Authority seguendo la sua variante femminile attraverso un portale temporale e nuove informazioni sulla sessualità di Loki.

L'episodio vede Loki (Tom Hiddleston) e Lady Loki/Sylvie (Sophia Di Martino) su Lamentis-1, una luna con una popolazione considerevole che sarà distrutta dal pianeta su cui orbita.



Inaspettatamente ci viene rivelato un grandissimo segreto sulla Time Variance Authority (TVA): ogni dipendente della TVA, dai Minute Men agli impiegati standard, sono tutti varianti temporali come Loki e non sono stati creati dai Custodi del Tempo come detto all'inizio.



Sylvie lo spiega a Loki aggiungendo anche alcuni dettagli su come funziona il loro potere di incantamento. Sylvie rivela che devono stabilire "un contatto fisico e poi afferrare la loro mente" per "possedere" qualsiasi individuo che vogliono controllare, e aggiunge che alcune menti sono più facili da incantare di altre. Questo porta Sylvie a raccontare a Loki del soldato TVA Minute Man che hanno rapito e posseduto nel secondo episodio.

Il soldato della TVA, dice Sylvie, era solo una persona normale sulla Terra prima di essere reclutata dalla TVA. Loki afferma che gli è stato detto (da Mobius) che la TVA ha creato tutti i suoi dipendenti. Sylvie risponde che un'idea del genere è ridicola, prima di lanciare la più grande bomba: i dipendenti della TVA sono tutti Varianti temporali, proprio come Loki e Sylvie.

Se questo è vero, la TVA è costruita su invenzioni e bugie, e sembra che nessuno dei suoi dipendenti, a parte uno o due individui tra cui Ravonna Renslayer (GuGu Mbatha-Raw) abbia idea di chi o cosa siano veramente.



La spiegazione di Sylvie significa che anche il Mobius di Owen Wilson potrebbe essere una variante, dato che è stato lasciato all'oscuro dei cosiddetti Time Keepers.



Sembra, quindi, che la TVA localizzi le varianti temporali e le usi per i propri mezzi. Quelle che non sono conformi vengono eliminate dall'esistenza, ma quelle che scelgono di aiutare la TVA lo fanno senza sapere cosa succede dopo.

Cosa significa questo per la serie TV? Loki e Sylvie potrebbero distruggere la TVA dall'interno.

Loki, tuttavia, potrebbe rivelare questo grande segreto a Mobius per cercare di convincerlo che lui, così come gli altri dipendenti della TVA, sono stati truffati. Ciò potrebbe portare a una rivolta all'interno della TVA e vedere Loki, Sylvie e Mobius guidare una rivoluzione contro i Guardiani del Tempo, Ravonna e qualsiasi altro comandante in capo.



In alternativa, i fan dell'MCU pensano che il crollo o la distruzione della TVA possa portare all'arrivo di Kang il Conquistatore. È una teoria plausibile, ma dovremo aspettare per scoprirlo con certezza.

Hiddleston ha già rivelato che gli episodi 4 e 5 saranno quelli in cui "l'intera serie decolla in una direzione che di certo non avevo previsto", quindi speriamo di avere più risposte alle nostre domande.



Non perdetevi la nostra video recensione del terzo episodio di Loki e fateci sapere nei commenti cosa pensate che potrebbe succedere nei prossimi episodi di Loki dopo questa rivelazione!