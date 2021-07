Loki, Sylvie ha creato gli X-Men? La nuova teoria sul Marvel Cinematic Universe

Per l'arrivo degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe la questione, ormai da tempo, non è più il "se" ma il "quando", o al limite il "come": i nuovi show Disney+ stanno fornendo più di un assist ai fan per partorire teorie al riguardo e, al pari di WandaVision, anche Loki sembra aver detto la sua in tal senso.

L'ultima di queste riguarda Sylvie, il personaggio di quella Sophia Di Martino che ha recentemente detto la sua su alcune teorie relative all'MCU: secondo alcuni fan, infatti, la nostra Lady Loki potrebbe aver dato il via alla genesi degli X-Men con un suo gesto piuttosto sconsiderato.

Come abbiamo visto nello scorso episodio di Loki, Sylvie ha infatti disseminato alcune granate temporali lungo la Sacra Linea Temporale, generando non pochi scompensi nello spazio-tempo conosciuto: proprio le suddette detonazioni potrebbero dunque aver dato il via a delle deviazioni dalla storia che tutti conosciamo, facendo sì che il gene-X diventasse dominante al punto tale da dar vita, nel corso dei secoli, ad una popolazione di mutanti decisamente numerosa.

Intuizione o semplice volo di fantasia? Lo scopriremo solo nei prossimi tempi: ciò che è certo è che l'MCU sia ormai pronto all'ingresso in campo di Wolverine e soci. A proposito di Sylvie, intanto, nei giorni scorsi Sophia Di Martino si è detta fiera di aver preso parte al coming out di Loki.