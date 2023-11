Loki e Sylvie dovrebbero governare il Multiverso? Perché Kang potrebbe avere ragione

Quella formata da Loki e Sylvie è stata sin dai suoi primi passi una delle coppie più apprezzate del Marvel Cinematic Universe: i personaggi di Tom Hiddleston e Sophia Di Martino hanno dimostrato sin dal primo momento una chimica da far invidia a team-up ben più noti, e uno dei primi ad averlo notato... È stato proprio Kang!

Come sicuramente ricorderete, infatti, sul finale della prima stagione Colui Che Rimane offrì ai due la possibilità di succedergli nel ruolo di supervisore del Multiverso: un'offerta che i nostri rifiutarono, ma che probabilmente avrebbe rappresentato una delle opzioni migliori per assicurare un futuro sereno alle varie timeline.

La seconda stagione della serie Marvel sta infatti dimostrando quanto i due si completino a meraviglia, con Loki ormai convinto dell'utilità della TVA e Sylvie ancora scettica sull'operato di Mobius e soci (e come darle torto, visti i suoi trascorsi!): entrambi, però, vogliono il meglio per l'altro e il meglio per gli abitanti del Multiverso, per cui il loro equilibrarsi a vicenda potrebbe effettivamente rappresentare una soluzione valida.

E voi, cosa ne dite? Colui Che Rimane ci aveva effettivamente visto giusto o pensate ci siano soluzioni più adeguate? Fatecelo sapere nei commenti! Un nuovo trailer, intanto, ci ha preparato alla seconda parte della seconda stagione di Loki.