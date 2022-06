Loki, Taika Waititi:'Voglio vederlo partorire un cavallo a otto zampe!'

Il regista di Thor: Love and Thunder, Taika Waititi, ha fatto scalpore con una dichiarazione durante un'intervista nella quale ha parlato di Loki, la serie tv del Marvel Cinematic Universe, con protagonista Tom Hiddleston. Waititi ha parlato di una sequenza in particolare e folle che spera venga realizzata nella prossima stagione.

Taika Waititi vorrebbe vedere Tom Hiddleston nei panni di Loki mentre partorisce il suo cucciolo di cavallo a otto zampe di cui si narra nella mitologia norrena. Le riprese di Loki 2 sono iniziate a metà giugno.



Con ironia, Taika Waititi ha spiegato che quel passaggio narrativo non è stato ancora adattato nel Marvel Cinematic Universe al The Late Show with Stephen Colbert.

"Non so se sai che nella mitologia Loki ad un certo punto si trasforma in una femmina di cavallo, fa sesso con un serpente e poi rimane incinta. E poi dà alla luce un cavallo con otto zampe".



"Perché non era in Avengers? Dobbiamo avviare una petizione. Dobbiamo vedere Tom Hiddleston incinta di un cavallo" ha scherzato Waititi.

Sebbene il regista sia noto per fare spesso battute assurde nelle interviste, l'evento che ha descritto è realmente un classico della mitologia norrena. Sleipnir, figlio di Loki, era anche il destriero di Odino.



Tuttavia Loki lo concepì con un altro cavallo e non con un serpente. Probabilmente Waititi si confonde con Jǫrmungandr, uno dei più grandi nemici di Thor.



Nel frattempo è stato confermato un altro ritorno in Loki 2 proprio in questi giorni.