Loki, i Teletubbies e Blade Runner tra le maggiori ispirazioni della serie Marvel

Loki si prospetta come uno dei titoli più particolari di questa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, e a darne conferma sono le nuove dichiarazioni della regista Kate Herron, che in una recente intervista ha rivelato le principali ispirazioni della serie.

Nel nuovo numero cartaceo di Entertainment Weekly, infatti, viene spiegato che tra i prodotti che hanno influenzato la lavorazione della serie con Tom Hiddleston rientrano un capolavoro come Blade Runner, una serie cult come Mad Men e, piuttosto a sorpresa, anche i Teletubbies.

"Mentre il team creativo non ha potuto condividere nessuna delle epoche che verranno visitate, hanno tuttavia potuto svelare alcune delle diverse ispirazioni dello show, che includono Blade Runner, Mad Men e, curiosamente, anche i Teletubbies" si legge sulla rivista. "A proposito di quest'ultima la Herron ha dichiarato: 'Dovete solo aspettare fino all'11 giugno'". Vi ricordiamo che il debutto della serie su Disney+ è stato anticipato al 9 giugno.

Ambientata immediatamente dopo gli eventi di Avengers: Endgame in cui Loki riesci a sfuggire con il Tesseract, lo ricordiamo, la serie vedrà il Dio dell'Inganno alle prese con la Time Variance Authority, un'organizzazione burocratica che ha il compito di salvaguardare il naturale scorrere del tempo. Nello specifico, la TVA arresterà Loki per fare in modo che possa porre rimedio a tutte i problemi che ha causato quando è fuggito dalla linea temporale del 2012.



Intanto, vi rimandiamo all'ultimo teaser ufficiale di Loki.