Loki in tendenza su Twitter: i fan in disaccordo su una critica mossa al personaggio

Nelle ultime ore, ai primi posti tra le tendenze di Twitter, è arrivato lui: il Dio dell'Inganno, Loki. Ma come, e soprattutto, perché? Scopriamolo insieme.

È ormai qualche ora che i fan del Marvel Cinematic Universe, e in particolare i fan di Loki, il personaggio interpretato al cinema (e presto anche in tv) da Tom Hiddleston, replicano indignati con tweet su tweet a una polemica originata... Beh, non si sa precisamente come.



A quanto pare, "qualcuno" avrebbe definito Loki un "personaggio piatto". Chi è questo qualcuno, però, ce lo stiamo chiedendo noi come anche gli altri utenti.



Questo però non ha impedito al popolo del web, e soprattutto al Twitterverse, di scagliarsi in difesa del loro villain preferito.



"Ma da chi è partita questa cosa che Loki è un personaggio piatto? Ma dove soprattutto?

La Quarantena vi fa male ragazzi, secondo me Loki è il villain per eccellenza e quando fa il grande passo di riuscire a cambiare anche solo un po sacrificandosi..vabbe ma che parlo a fare" ha scritto qualcuno.



"Minchia raga non so quale sia la fonte del drama ma se c'è un personaggio che non è considerabile piatto e scontato quello è proprio Loki. Che poi, oltre alla caratterizzazione in sé e pure all'interpretazione, uno che è il dio dell'inganno come potrebbe in ogni caso esserlo" ha commentato qualcun altro.



C'è poi chi offre supporto audiovisivo per controbattere all'argomento, chi chiama all'appello il governatore De Luca per "rimettere ordine" ("Io che leggo 'Loki è un personaggio piatto'" segue gif), e chi ne approfitta per dire semplicemente che sente la mancanza del personaggio ("Approfitto mentre c'è Loki in tendenza per dire mi manca un sacco").



Insomma, si conosce il peccato e non il peccatore, ma a volte tanto basta per far parlare. Se questo è un bene o un male, lo lasciamo decidere a voi, che nel fattempo potete anche dirci la vostra al riguardo: siete d'accordo con questo "qualcuno", o con i fan di Loki? Fateci sapere nei commenti.



Intanto, Loki tornerà presto nella serie tv di Disney+ a lui dedicata, anche se a causa della recente emergenze sanitaria tutte le produzioni Marvel Studios sono momentaneamente ferme.