Loki, la teoria di un fan associa il personaggio a Hela: ecco perché

In questi giorni su Reddit è tornata d'attualità una teoria dei fan che emerse già un paio d'anni fa in rete sul personaggio di Loki, interpretato nel Marvel Cinematic Universe da Tom Hiddleston, anche nella recente serie televisiva pubblicata su Disney+. In particolare, secondo questa teoria, ci sarebbe una connessione con Hela.

Da dove nasce questa teoria su Loki e Hela? È risaputo che Loki può scrutare i ricordi di coloro con cui entra in contatto. Il primogenito di Odino ha caratteristiche fisiche molto definite e secondo questa teoria quando Loki entrò in contatto per la prima volta da bambino con Odino ha modificato il proprio aspetto per associarlo a quello di Hela (Cate Blanchett), in maniera tale da creare un legame maggiormente istantaneo con il Padre degli Dèi.



Ovviamente non mancano i detrattori di questa teoria: qualcuno sottolinea come Odino abbia usato la propria magia per trasformare Loki in un asgardiano e in secondo luogo Hela nei fumetti è la figlia di Loki.

Naturalmente queste spiegazioni possono essere pertinenti o meno, dato che il Marvel Cinematic Universe ha spesso modificato le vicende raccontate nei fumetti.

Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con questa teoria? Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Loki, in attesa della seconda stagione della serie MCU con protagonista Tom Hiddleston nei panni del fratellastro del Dio del Tuono, Thor (Chris Hemsworth).