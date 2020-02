Loki: una teoria dei fan rivela chi potrebbe essere il personaggio di Owen Wilson

Quello di Owen Wilson all'interno dell'attesa serie su Loki è uno dei casting più interessanti del mondo Marvel e i fan hanno proposto una teoria alquanto interessante sul personaggio che questi potrebbe interpretare nello show di Disney+.

Owen Wilson interpreterà un ruolo importante nella serie in arrivo sulla piattaforma streaming, e i primi rumour arrivati sulla questione convergono tutti verso un personaggio western classico. Un utente di Reddit ha appunto rilanciato la teoria secondo la quale suggerisce che Wilson interpreterà nientemeno che Two-Gun Kid, personaggio classico della Marvel apparso per la prima volta nel 1948 pubblicato dall'allora Timely Comics; la prima incarnazione del personaggio fu quella di Clay Harder, poi seguito da Matt Hawk a.k.a. Matthew J. Hawkins introdotto nel 1962 (nell'adattamento di Stan Lee e Jack Kirby) e durato sino agli anni più recenti.

Il personaggio sembrerebbe non avere nulla a che fare né con Loki né in generale con la mitologia di Thor, ma visto che la serie avrà al suo centro i viaggi nel tempo, è probabile che il personaggio principale si imbatta proprio nel leggendario cowboy, magari proprio casualmente, vista la sua poca esperienza nell'uso del Tesseract. Potrebbe ritrovarsi infatti proprio nell'epoca della corsa all'oro degli Stati Uniti d'America.

Recentemente sono state proposte altre speculazioni: com'è noto Loki sarà strettamente legata a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pellicola nella quale vedremo ritornare anche la Gemma del Tempo, e questo, unito alle precedenti dichiarazioni di Kevin Feige sull'influenza delle produzioni Disney+ sulla saga cinematografica, gettano un'ombra lunga quanto quella di... Kang il Conquistatore. Dopo il debutto di Thanos un'altro dei magistrali villain della Marvel potrebbe essere Natahaniel Richards aka Kang il Conquistatore, che nei fumetti è strettamente collegato alla TVA.

Tuttavia al momento si tratta di teorie che, per quanto interessanti, troveranno conferma solo con la distribuzione dello show. Per approfondire le ultime novità sul dio in verde vi suggeriamo la sinossi di Loki e gli ulteriori indizi sull'ambientazione.