Loki, la nuova teoria su Victor Timely e Kang vi conquisterà

Debutterà questo 6 Ottobre la seconda stagione di Loki, e uno degli aspetti più attesi è quello delle varianti di Kang, personaggio interpretato dall'attore Jonathan Mayors di cui si attende il ritorno.

Victor Timely: questo il nome della variante di Kang che arriverà nella seconda stagione. Timely è uno scienziato del 1900 che studia i viaggi nel tempo, e infatti parla di una macchina in grado di conquistare il tempo.

Al di là dell'hype intorno a questo 'nuovo personaggio', c'è una teoria che sta dilagando negli ultimi giorni. E se Victor Timely non fosse una nuova variante di Kang, ma fosse Kang il Conquistatore stesso? Certo, in Ant-Man and the Wasp: Quantumania quest'ultimo viene sconfitto e spazzato via, dandolo per morto. E... se non fosse morto? Se avesse attraversato il tempo e si fosse mascherato sotto le mentite spoglie di Victor Timely?

Come sempre, bisognerà aspettare l'uscita del film per confermare questa teoria. Nel frattempo però non vi lasciamo a mani vuote, e vi rimandiamo al trailer di Loki 2 (che, tra l'altro, sta entrando nella storia come il trailer Marvel più visto di sempre!).

Pensate che questa teoria possa essere valida? Avete invece delle vostre teorie? Lasciateci un commento per farci sapere la vostra opinione!